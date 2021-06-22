С начала 2019 года количество пенсионеров в России сократилось на один миллион 276 тысяч человек, — сообщает Росстат. Это максимальный показатель за всю историю доступной статистики с 1998 года. Три четверти смертей связаны с коронавирусом.



В годовом выражении расходы Пенсионного фонда на выплаты уменьшились на 240 миллиардов рублей.