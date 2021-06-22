Организаторы акции считают решение политическим и обещают, что «Тотальный диктант» в будущем году обязательно состоится.
Ранее Россотрудничество отказалось поддерживать акцию и проводить ее в своих культурных центрах за рубежом. Об этом стало известно после того, как автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.
Образовательная акция «Тотальный диктант» осталась без президентского гранта впервые с 2017 года
Организаторы акции считают решение политическим и обещают, что «Тотальный диктант» в будущем году обязательно состоится.