В Министерстве образования и науки разъяснили, что вакцинация студентов вузов от коронавируса является добровольной, — сообщает ТАСС. Ранее появилась информация о том, что на очные лекции предлагается допускать только привитых. Остальным придется учиться и работать удаленно. Такие рекомендации разработали в Совете ректоров Москвы и области, куда входят 120 университетов, — сообщает Российская газета.
2021-06-22T09:30:42+03:00
2021-06-22T09:45:24+03:00
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09:30, 22 июня 2021
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