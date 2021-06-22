В Министерстве образования и науки разъяснили, что вакцинация студентов вузов от коронавируса является добровольной, — сообщает ТАСС. Ранее появилась информация о том, что на очные лекции предлагается допускать только привитых. Остальным придется учиться и работать удаленно. Такие рекомендации разработали в Совете ректоров Москвы и области, куда входят 120 университетов, — сообщает Российская газета.