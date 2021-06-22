Татьяна Москалькова сообщила о жалобах россиян на дискриминацию из-за отказов сделать прививку от коронавируса

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о многочисленных жалобах россиян на дискриминацию из-за отказов сделать прививку от коронавируса.

Стимулирование вакцинации с помощью поражения в правах Татьяна Москалькова назвала нечестной игрой. По ее мнению, сама идея о прививках верна, но используемые механизмы «порождают массовый психоз», в том числе тех, кто уже переболел коронавирусом или имеет отвод от вакцинации по медицинским показаниям. Уполномоченная по правам человека отметила, что ей поступают жалобы, в которых россияне рассказывают об угрозах со стороны работодателя уволить или лишить премии в случае, если человек отказывается прививаться. Татьяна Москалькова привела в пример одну из крупнейших российских металлургических компаний «Норильский никель», где сотрудникам, по их же словам, пригрозили отменой отпусков и выплат премий. Однако представитель «Норникеля» заявил агентству «Интерфакс», что компания активно агитирует прививаться, но о случаях принуждения неизвестно. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что человека, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации.

Несколько регионов, включая Москву и Подмосковье ввели обязательн6ую вакцинацию от коронавируса для работников торговли, сферы услуг и госслужащих.

В Подмосковье не привитым чиновникам заблокировали вход в здание областного правительства. Об этом сообщила министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Согласно официальной статистике, в Подмосковье резкий рост заболеваемости. Количество госпитализаций растет на 40% в неделю.

