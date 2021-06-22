Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед болельщиками за проигрыш в матче с Данией со счетом 4:1. Команда вылетает с Чемпионата Европы.

Дзюба считает, что в поражении нельзя винить тренерский состав.

В свою очередь главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал матч с Данией лучшей игрой своей команды

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главного тренера сборной нужно отстранить от работы.

Станислав Черчесов один из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы. Его зарплата — два с половиной миллиона евро в год, почти в десять раз больше, чем у тренера сборной Дании.

