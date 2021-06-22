В Москве задержан активист группы Pussy Riot Александр Софеев и его друг Дмитрий Воронцов

Как рассказал сам Софеев «Открытым медиа», полицейские сообщили, что получили на него ориентировку. При этом никаких документов предъявлено не было. Формальная причина задержания – распитие алкоголя в общественном месте. При этом Софеев утверждает, что в момент задержания бутылка вина находилась у него в рюкзаке

В отношении задержанных составлен протокол. Обоих оставили в отделении до утра.

