Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан на дискриминацию

В качестве примера она привела обращение сотрудников компании «Норильский никель». Работникам, которые не сделали прививку, пригрозили, что они не пойдут в отпуск летом и никогда не получат премии.

По словам Москальковой, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.