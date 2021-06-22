В качестве примера она привела обращение сотрудников компании «Норильский никель». Работникам, которые не сделали прививку, пригрозили, что они не пойдут в отпуск летом и никогда не получат премии.
По словам Москальковой, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан на дискриминацию
В качестве примера она привела обращение сотрудников компании «Норильский никель». Работникам, которые не сделали прививку, пригрозили, что они не пойдут в отпуск летом и никогда не получат премии.