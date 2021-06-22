Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за проигрыш в матче с Данией, после которого команда вылетела с Чемпионата Европы. Как выразился Дзюба в эфире Матч-ТВ, сборная «обкакалась».

Команда Дании обыграла россиян со счетом 4:1, при этом главный тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал игру своей команды «лучшей по качеству и готовности». Он добавил, что ответственность всегда лежит на тренере.

В свою очередь, глава Российского Футбольного союза Александр Дюков заявил, что не хочет кадровых выводов по горячим следам.

