В России общее число граждан, которым государство запретило баллотироваться на выборах, составило не менее 9 млн чел

В России общее число граждан, которым государство запретило баллотироваться на выборах, составило не менее 9 миллионов человек. Это больше, чем в Советском союзе.

На данный момент около 8% от общего числа избирателей лишены права участия в выборах и эта цифра еще может вырасти, сказано в докладе «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году». Исследование подготовлено движением «Голос», которое российские власти считают иностранным агентом. В докладе указано, что ситуация значительно ухудшилась по сравнению с 2016 годом, когда проходили предыдущие выборы в Государственную думу. В частности, сейчас появилось 50 новых уголовных составов, по которым граждане лишаются пассивного избирательного права.

Более того, в июне вступили в силу поправки, не дающие быть избранными россиянам, «причастных» к деятельности организаций, которые были признаны постфактум «экстремистскими». Как пишут авторы исследования, эта мера направлена в первую очередь против структур и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, но под ударом в ближайшее время могут оказаться еще сотни политически активных граждан.

В зоне риска сейчас находятся еще как минимум 10 тысяч человек, которые получили административное наказание за участие в несогласованных акциях. В дальнейшем им может грозить уголовное преследование.