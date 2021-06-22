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08:01, 22 июня 2021

Ангела Меркель назвала день нападения на Советский Союз поводом позора для всех немцев

Меркель подчеркнула, что миллионы людей прежде всего в России, Украине и Беларуси, но также в странах Балтии и других советских республиках потеряли свою жизнь. Германия признает свою постоянную ответственность за преступления того времени, заявила канцлер. «Забвения не должно ни в коем случае наступить, этим мы обязаны миллионам жертв и их потомкам», – отметила Меркель в своем подкасте по поводу 80-летия нападения фашистской Германии на СССР.

Канцлер ФРГ выразила глубокую благодарность всем, кто протянул руку немцам после «ужасных событий войны, уничтожения и изгнания». Особо отметила Меркель роль Михаила Горбачева, который сделал возможным мирное объединение Германии и развитие гражданских связей двух стран.

Канцлер также заявила, что она с болью воспринимает сообщения о том, как в последнее время ограничивается и делается вообще невозможной гражданская активность в России и Беларуси. «Задержание мирных демонстрантов или неугодных оппозиционеров тяжелым грузом ложится на наши отношения», – констатировала Меркель.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи также признал ответственность Германии за раздувание ненависти, антисемитизма и расистского безумия в отношении славянских и азиатских народов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Россия и ФРГ тесно связаны исторически, социально и экономически. По ее словам, Германия нуждается в международном сотрудничестве. Это показала пандемия, и это действительно в отношении борьбы против глобального потепления.


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