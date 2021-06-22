Российский посол в США: Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовой проблеме в ближайшее время

Это пообещал журналистам после возвращения российский посол в США Анатолий Антонов.

США резко сократили количество выдаваемых россиянам виз после того, как Москва урезала число сотрудников дипмиссии еще в 2017-м. После очередного витка санкций уже в этом году американское посольство полностью прекратило выдачу недипломатических виз.

О нормализации дипломатических отношений президенты России и США договорились в ходе двустороннего саммита в Женеве 16-го июня, тогда же было объявлено, что отозванные из столиц друг друга послы в ближайшее время вернутся к местам службы.