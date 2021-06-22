Улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока не наблюдается, признали московские власти

На этом фоне все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан — вчера вечером к ним присоединилась, например, Кубань.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в эфире «Эха Москвы» объяснила, что достоверная статистика, позволяющая судить о масштабе бедствия по регионам, публикуется с задержкой в два месяца.

Зубаревич также выразила уверенность, что решение об обязательной вакцинации постепенно примут во всей стране. Последними будут те, у кого был наименьший рост заболеваемости и особо отдалённые регионы.

В этой связи руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в эфире «Эха Москвы» посоветовал уже привившимся от коронавируса через некоторое время сделать ревакцинацию другим препаратом.

В то же время Фаворов отметил, что сейчас самое важное с точки зрения борьбы с эпидемией — обратить внимание на тех, кто не вакцинировался вовсе.