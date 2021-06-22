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06:19, 22 июня 2021

Медведь напал на туристическую группу в Красноярском крае, погиб подросток

фото: amarok-man.livejournal.com
фото: amarok-man.livejournal.com

Ещё один человек травмирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передаёт ТАСС.

«В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)», — сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, сейчас туристов выводят с маршрута. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту нападения животного на людей. На место выехала следственно-оперативная группа.

Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Его площадь 342 тыс. га.


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