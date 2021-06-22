Акции «М.Видео», «Сафмар» и «Русснефти» упали после включения Михаила Гуцериева в санкционный список ЕС по Белоруссии

Накануне Евросоюз вместе с Канада, Британия и США скоординировано ввели ограничительные меры в качестве ответа на принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

В «черные списки» попали десятки крупных бизнесменов, белорусских силовиков, высокопоставленных чиновников — среди них главы Минобороны, Минтранса, замглавы МВД, генпрокурор, пресс-секретарь белорусского лидера, зам главы администрации президента, командующие различными войсками, а также родственники Александра Лукашенко — его сын и невестка.

Кроме того, под санкции попал Михаил Гуцериев — в Брюсселе считают, что он благодаря «давней дружбе» с Лукашенко «накопил богатство и влияние среди политической элиты» страны. Среди компаний, оказавшихся, на которые теперь наложены ограничения, — нефтетрейдер «ННК», Белорусская нефтяная компания, «Белаэронавигация», «Глобалкастомменеджмент», автопроизводители МАЗ и БЕЛАЗ.

А в санкционный списке США другого рода организации — например, КГБ, изолтятор на Окрестина и внутренние войска МВД. А в Евросоюзе готовятся вводить ограничения, затрагивающие сразу семь секторов белорусской экономики.

Санкции вступают в силу немедленно.

Политолог Глеб Павловский отметил в интервью «Эху Москвы», что потери Белоруссии из-за нового пакета санкций будет оплачивать Россия. По его мнению, российского бизнесмена Михаила Гуцериева продвинули в этот список для того, чтобы не включать его в список санкций против России.