Штормовое предупреждение в республике Крым вновь объявлено накануне из-за угрозы ливней

Ранее из-за дождя сильно пострадали районы на востоке и юге полуострова. Губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что последствия предыдущих ливней устраняют до сих пор.

Почти во всех туристических местах Крыма электроснабжение уже восстановили. В некоторых районах Роспотребнадзор запретил использовать пляжи; кроме того, из-за загрязнения водопроводная вода в Ялте по-прежнему пригодна лишь для технических нужд.

Мэр Ялты Янина Павленко в эфире телеканала РБК призвала жителей Крыма подключаться к уборке улиц после подтопления. Ранее она сообщила о подготовке программы помощи горожанам, чье имущество оказалось повреждено.