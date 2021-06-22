СПЧ ООН обвинила Ватикан в покрывании секс-насилия священников над детьми

В заявлении на сайте СПЧ ООН говорится, что такие факты имели место на протяжении десятилетий во множестве стран, то есть носят системный характер. Святой Престол призывают в полной мере сотрудничать с национальными правоохранителями в расследовании таких инцидентов.

О массовой педофилии среди католических священников заговорили при предшественнике нынешнего папы, Бенедикте XVI. При этом большинство сообщений о преступлениях относится к периоду понтификата еще Иоанна Павла II. Нынешний глава католической церкви Франциск впервые официально признал, что такие вещи имели место, извинился и призвал к нулевой толерантности в отношении подобного.