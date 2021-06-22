Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба стал самым результативным нападающим в истории страны

Он сравнялся по числу забитых мячей с Александром Кержаковым. Свой 30-й гол он забил во вчерашнем матче с Данией, который мы проиграли со счетом 1:4. Таким образом, Россия заняла последнее место в своей группе, не вышла в плей-офф и покидает Чемпионат Европы. При этом Дзюбе, чтобы забить 30 мячей, понадобилось сыграть всего 55 матчей, в то время как Кержакову – 92.