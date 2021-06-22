Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии

Он касается 8 компаний и 78 физлиц. В список вошли сын президента Дмитрий Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев (им закроют въезд в ЕС и заморозят активы), МАЗ, БелАЗ и Белаэронавигация (с ними европейскому бизнесу запретят иметь дела, кроме реализации уже заключенных контрактов). Санкции вступают в силу немедленно, о синхронных мерах объявили США, Великобритания и Канада.

Все это стало ответом на инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23-го мая, с которого сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу. На Западе это назвали актом воздушного пиратства.