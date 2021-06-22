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04:03, 22 июня 2021

В ЕС призвали запретить использование искусственного интеллекта при распознавании лица

Заявление с призывом Европейского совета по защите данных и Европейской инспекции появилось на сайте инспекции. В тексте Евросоюз призывают запретить использование искусственного интеллекта при распознавании лица, походки, отпечатков пальцев человека и тому подобного.
Также регуляторы призвали запретить использование технологии для определения этнического происхождения, пола, политической и сексуальной ориентации людей. Подобная слежка может стимулировать дискриминацию различных групп населения и способствовать исчезновению анонимности, говорится в документе.


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