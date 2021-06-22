В Москве стартовала акция в 80-летнюю годовщину начала Великой отечественной

В Богоявленском кафедральном соборе Москвы стартовала акция «Свеча памяти». Настоятель собора провел богослужение в память о павших воинах, затем участники акции со свечами отправились в Московскую соборную мечеть, а оттуда – в мемориальную синагогу на Поклонной горе.

В Кремле меж тем анонсировали статью президента Владимира Путина, посвященную годовщине.