Водитель грузовика, вылетевшего на тротуар в центре Москвы, умер за рулем еще до ДТП

Об этом пишут в телеграм-канале столичного Департамента транспорта. По предварительным данным, полученным от медиков, виновник аварии на Садовом кольце скончался прямо во время движения от проблем с сердцем. Со стороны пешеходов обошлось без пострадавших, движение восстановили.
2021-06-22T04:03:54+03:00
2021-06-22T04:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 22 июня 2021
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