Водитель грузовика, вылетевшего на тротуар в центре Москвы, умер за рулем еще до ДТП

Об этом пишут в телеграм-канале столичного Департамента транспорта. По предварительным данным, полученным от медиков, виновник аварии на Садовом кольце скончался прямо во время движения от проблем с сердцем. Со стороны пешеходов обошлось без пострадавших, движение восстановили.