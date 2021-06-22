В ярославской колонии, где пытали людей, умер еще один осужденный

Речь о 31-летнем мужчине, имя которого не раскрывают. Известно, что его тело на территории ИК-1 обнаружили еще 19-го июня, реанимационные мероприятия результатов не дали. Точная причина смерти также пока не установлена, но следствие рассматривает как приоритетную версию суицид из-за личного конфликта – цитата — гражданами, входившими в окружение мужчины до его осуждения (по какой статье осужден погибший, также не сообщается). ФСИН начала проверку, дело взял на контроль областной прокурор.

В 2018-м «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками этой колонии. Возбуждено дело о превышении полномочий, все фигуранты получили сроки от 3 до 4 с небольшим лет колонии, при этом начальника исправительного учреждения по этому делу оправдали.