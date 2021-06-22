МЧС: восстановительные работы после наводнения в Ялте затянутся до конца недели

Количество пострадавших увеличилось до полусотни, один человек погиб, один числится пропавшим без вести. Сейчас на полуостров перебрасывается дополнительная спецтехника Минобороны и МЧС; почти 2000 человек эвакуировали, затоплены сотни домов. Около тысячи человек ожидаются на общекрымском субботнике по устранению последствий во вторник. Воду в ялтинском водопроводе из-за загрязнения до сих пор можно использовать только для технических нужд. Для предотвращения такого впредь городские власти обещают построить дамбу на реке Быстрая.

На прошлой неделе из-за рекордных за сто лет ливней сначала в районе Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков, а затем на южном берегу – трехмесячная.