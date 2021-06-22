Жара в Москве сегодня, по прогнозам центра погоды «Фобос», может побить рекорд 120-летней давности

Речь о рекорде для всего месяца, а не только 22-го июня. В 1901-м столбики термометров поднялись до 34,7 градусов. Из-за субтропического атмосферного фронта в ближайшие 4 дня температура в столичном регионе будет превышать многолетние средние значения на 13-15 градусов. А когда горячие воздушные массы наконец уступят место более прохладным, на Москву обрушатся мощнейшие грозы с ливнями и ураганным ветром.