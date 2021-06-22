Над зданием Госдепа США впервые поднимут радужный гей-флаг

Таким образом ведомство отмечает международный «месяц гордости» ЛГБТ, пояснил госсекретарь Энтони Блинкен. Он также рассказал журналистам, что наделил послов полномочиями поднимать радужные флаги над дипмиссиями США, с учетом ситуации в той или иной принимающей стороне.

Акцию проведут с 26-го по 28-е июня. Ранее стало известно, что Пентагон подтвердил указ Дональда Трампа о запрете радужного флага на американских военных базах.