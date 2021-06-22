Россия сегодня возобновляет авиасообщение с Турцией

По оценке представителей отрасли, на восстановление частоты полетов в полном объеме уйдет до двух недель, но первые чартеры вылетят уже сегодня. Росавиация накануне объявила, что улететь в Турцию можно будет сразу из 32-х городов, то есть почти из всех, где есть международные аэропорты. Помимо столиц, в списке есть Владивосток, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Омск и другие.

Кроме того, «Аэрофлот» нарастит частоту полетов в Турцию и кроме Стамбула начнет летать в Анталью, Бодрум и Даламан. Свои пять регулярных рейсов в неделю Москву из Стамбула восстанавливает и Turkish Airlines. По оценке АТОР, отдых на турецких курортах в этом сезоне будет стоить не дороже прошлого года. Для въезда потребуется сертификат вакцинации или свежий отрицательный тест.

Россия почти полностью приостановила авиасообщение с Турцией в апреле из-за всплеска коронавируса. Накануне также стало известно, что на фоне снижения заболеваемости турецкие власти отменяют комендантский час и запрет на перемещение между регионами.