В Армении прошел многотысячный митинг сторонников действующего премьера Никола Пашиняна

Его партия «Гражданский договор», по предварительным данным, победила на внеочередных парламентских выборах, набрав почти 54 процента голосов. Ближайший конкурент, блок экс-президента Роберта Кочаряна, заручился поддержкой менее 22 процентов избирателей.

Пашинян констатировал, что, таким образом, политический кризис, начавшийся после поражения в прошлогодней карабахской войне, завершен, и подчеркнул, что правящая партия готова к диалогу со всеми оппозиционными политическими силами в республике.