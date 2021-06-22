Зарплатные долги перед сотрудниками со стороны российских работодателей на 1-е июня превысили 1,5 млрд рублей

Об этом свидетельствуют данные Росстата. За исключением апреля, все месяцы этого года наблюдался устойчивый рост, при этом почти половина задолженности накопилась еще до 2020-го!

Среди секторов с наиболее частыми задержками – обрабатывающие производства (41 процент), строительство (почти 26,5), сельское хозяйство (8,5). Число работников, перед которыми есть задолженность – почти 25 тысяч человек.