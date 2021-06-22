Крымскотатарским активистам накануне Дня крымскотатарского флага вручили предостережения

Это пишет издание «Крымская солидарность». О получении от правоохранителей документа рассказал крымский татарин Ролан Османов. В документе представитель прокуратуры «предостерег» его от нарушения законодательства о публичных акциях и борьбе с экстремизмом, отметив, что на территории Крыма – цитата — «планируется проведение несогласованных органами власти публичных мероприятий, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации». При чем здесь именно Османов и что он сделал – не поясняется.

Такую же бумагу получила и жительница Симферополя Эльмаз Акимова. Участковый, передавший ей предостережение, сказал, что сам не понимает, зачем это и почему.