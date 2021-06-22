Директор ЧГТРК «Грозный» в своем инстаграме пригрозил убивать критиков Рамзана Кадырова

Выступление Чингиза Ахмадова на чеченском языке перевело интернет-издание «Кавказский узел». Там содержатся, например, такие пассажи «Если избить надо — пока душа в теле есть, бить будем. Враг Рамзана Кадырова — враг чеченского народа. Лично мой враг» — конец цитаты.

В правительстве Чечни или в федеральных правоохранительных структурах это пока никак не комментируют.