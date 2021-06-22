ВОЗ: «Индийский» штамм коронавируса выявлен уже в 92 странах

По оценке врача Медицинского научно-образовательного центра МГУ Симона Мацкеплишвили, заразность этого штамма на 70 процентов выше, чем у так называемого британского (а тот, в свою очередь, более чем в полтора раза заразнее исходного дикого «уханьского» штамма).

Врачи ряда московских клиник говорят об участившихся госпитализациях в младших возрастных группах и о более быстром течение болезни и о новых симптомах – например, со стороны кишечника и слуха. В то же время авторитетных научных исследований о более высокой летальности нового штамма пока нет.

В ВОЗ признают, что не все прививки защищают от «дельты» одинаково хорошо, но подчеркивают, что вакцинация в любом случае резко снижает риск тяжелого течения болезни.