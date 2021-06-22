В ЮАР женщину, объявившую о рождении десятерни, поместили в психиатрическую клинику

Под наблюдением врачей она уже несколько дней. 37-летнюю Госиаме Ситоле задержала и передала в соцзащиту полиция, после того, как ее муж пожаловался, что она перестала выходить с ним на связь.

8-го июня мировые СМИ сообщили о рекорде – рожденных этой женщиной в ЮАР сразу 10 младенцах. Впоследствии министерство здравоохранения республики эту информацию опровергло, хотя на помощь новорожденным кто-то даже успел начать сбор пожертвований. Экспертиза уже установила, что у Ситоле в течение последнего года вообще не было беременности.