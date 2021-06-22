Ученые назвали людей с самым высоким уровнем антител к коронавирусу

Это те, кто сначала переболел им, а затем еще и вакцинировался. Авторы исследования Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН объяснили это тем, что, к моменту введения прививки иммунитет таких людей уже «знаком» с вирусными белками, а потому активнее реагирует на вакцину.

В исследовании участвовали несколько сотрудников самого института. Причем среди тех, кто привился, но перед этим не болел, уровень антител оказался выше, чем среди тех, кто болел, но не прививался.