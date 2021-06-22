Это те, кто сначала переболел им, а затем еще и вакцинировался. Авторы исследования Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН объяснили это тем, что, к моменту введения прививки иммунитет таких людей уже «знаком» с вирусными белками, а потому активнее реагирует на вакцину.
В исследовании участвовали несколько сотрудников самого института. Причем среди тех, кто привился, но перед этим не болел, уровень антител оказался выше, чем среди тех, кто болел, но не прививался.
Ученые назвали людей с самым высоким уровнем антител к коронавирусу
Это те, кто сначала переболел им, а затем еще и вакцинировался. Авторы исследования Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН объяснили это тем, что, к моменту введения прививки иммунитет таких людей уже «знаком» с вирусными белками, а потому активнее реагирует на вакцину.