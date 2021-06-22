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01:06, 22 июня 2021

В подмосковном Тучкове продолжается горение склада с пластиковыми изделиями и ацетоном

Корреспондент «Эха» с места событий передает, что к половине первого ночи едким дымом заволокло практически весь 20-тысячный поселок. Облако растянулось на 15 км до Кубинки. Побороть огонь пожарным не удается уже несколько часов, хотя к ним на помощь прибыл специальный поезд. По состоянию на 23 часа вечера площадь пожара оценивалась в 3000 кв м. Впрочем, о пострадавших пока ничего не сообщается


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