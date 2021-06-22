В подмосковном Тучкове продолжается горение склада с пластиковыми изделиями и ацетоном

Корреспондент «Эха» с места событий передает, что к половине первого ночи едким дымом заволокло практически весь 20-тысячный поселок. Облако растянулось на 15 км до Кубинки. Побороть огонь пожарным не удается уже несколько часов, хотя к ним на помощь прибыл специальный поезд. По состоянию на 23 часа вечера площадь пожара оценивалась в 3000 кв м. Впрочем, о пострадавших пока ничего не сообщается