В России сегодня вспоминают жертв Великой Отечественной войны в рамках 80-летней годовщины ее начала

Одним из основных событий в День памяти и скорби, как ожидается, станет поминальная акция «Свеча памяти». Ее организаторы предлагают зажечь свечу у мемориалов, посвященных жертвам войны, либо присоединиться к акции в онлайн-формате. На ее сайте в качестве участников уже отметились почти 200 тысяч человек. Сама акция – ежегодная: традиционно «свечу памяти» зажигают в Елоховском соборе Москвы и доставляют на Поклонную гору, откуда другие свечи доставляются, в частности, к мемориалам и местам военных захоронений.

Практически во всех регионах в память о погибших в годы войны будут возлагать цветы, а также проводить лекции и выставки. В некоторых субъектах – как, например, в Краснодарском крае – пройдут похороны погибших в годы войны красноармейцев, чьи останки были найдены поисковыми отрядами. А еще в ряде регионов состоятся кинопоказы и концерты. К примеру, в Новосибирске в Театре оперы и балета будет исполнена 7-я симфония Шостаковича — в память о погибших в блокадном Ленинграде.

В 12:15 по всей стране будет объявлена минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от телеканалов и радиостанций отменить развлекательные программы.