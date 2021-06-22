Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» американский Бард колледж

Он уже более 20 лет сотрудничает СПбГУ.

Установлено, что деятельность Бард колледжа представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении Генпрокуратуры, никаких подробностей в нем не приводится. Информацию направили в Минюст. Проверить гуманитарный университет свободных искусств и наук просил Координационный совет некоммерческих организаций России. Там указывали на его тесную аффилированность с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу – они, как утверждается, ведут на территории страны деструктивную деятельность. Бард-колледж — частный гуманитарный университет, она находится в штате Нью-Йорк. С Санкт-Петербургским государственным университетом учреждение сотрудничало c 1997 года. На базе российского вуза был создан факультет свободных наук и искусств, который возглавляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Джордж Сорос — американский инвестиционный банкир, вложивший в развитие российской науки, образования, культуры сотни миллионов долларов. Его фонды были признаны «нежелательными организациями» в России 6 лет назад