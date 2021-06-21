Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Данией – 1:4 и покидает чемпионат Европы

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в своей группе. Единственный гол в ворота датчан забил Артем Дзюба с пенальти. До этого сборная России проиграла Бельгии 0:3 и выиграла у Финляндии 1:0.

В параллельном матче Бельгия победила Финляндия со счетом 2:0.

Ранее сегодня Нидерланды крупно победили Северную Македонию — 3:0, Австрия обыграла Украину – 1:0.