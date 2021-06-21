Глава МИДа Германии заявил, что новые санкции должны лишить финансирования режим Лукашенко

Хайко Маас отметил, что это реакция ЕС на нарушения прав человека и что требования остаются прежними – освобождение политзаключенных, диалог с оппозицией и проведение свободных и честных выборов.

Евросоюз ввел сегодня санкции против 78 физлиц и 8 компаний. В перечень вошли невестка президента Белоруссии и его сын, российский миллиардер Михаил Гуцериев, а также предприятия МАЗ и «Белаз». Санкции ввели также США, Канада и Великобритания.

