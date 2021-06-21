Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала принуждение к вакцинации нечестной игрой

Уполномоченный по правам человека отметила, что получает много обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты, передает ТАСС. По ее словам, люди жалуются, что им грозят лишением отпусков летом и премий. Ранее сегодня стало известно, что еще два региона – Краснодарский край и Новгородская область введут обязательную вакцинацию для определённых групп населения вслед за Москвой и Подмосковьем.

