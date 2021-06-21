В России объявлена нежелательной организация «Бард колледж» из США после 24 лет ее сотрудничества с СПбГУ

В этом году этот американский вуз совместно с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным открыли университет свободных искусств. Последние десять лет он как факультет входил в СПбГУ, напоминает Русская служба «Би-би-си». В Генпрокуратуре заявили, что деятельность «Бард колледжа» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»
2021-06-21T23:02:52+03:00
2021-06-21T23:12:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 21 июня 2021
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