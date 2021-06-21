Сборная России уступает команде Дании после первого тайма со счетом 1:0

Гол на 38-й минуте забил Миккель Дамсгор. Встреча проходит в Копенгагене. России нужна победа, чтобы выйти в следующую стадию турнира.

В Москве фан-зоны были закрыты из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Петербурге лимит сократили с 5 тысяч человек до 3 тысяч. Как пишет сетевое издание «Фонтанка», такое количество набралось за 40 минут до матча, после чего вход был закрыт.

В параллельном матче Бельгии и Финляндии счет после первого тайма не открыт.

Ранее сегодня Нидерланды крупно победили Северную Македонию — 3:0, Австрия обыграла Украину – 1:0.