Потери Белоруссии от новых санкций Запада будет компенсировать Россия – политолог Павловский

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Эти санкции не носят окончательно разрушительный характер. Но санкции серьезные в плане ударе по сырьевому экспорту Белоруссии. В данной ситуации это означает, что Россия будет субсидировать эти потери, и это хорошо понимают в Брюсселе. Это фактически санкции в отношении Москвы», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии. Они связаны с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета ирландской авиакомпании и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софьи Сапеги.

Самый обширный список у ЕС: 78 физлиц и 8 организаций. Под санкции попали члены семьи Лукашенко и российский миллиардер Михаил Гуцериев. Акции его компании «М.Видео» сегодня подешевели на Московской бирже на 5%. В американском списке Гуцериева нет.