Американская организация «Бард колледж», открывшая в России вуз, признана нежелательной

В Генпрокуратуре утверждают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, передает ТАСС. Согласно законодательству, участие в деятельности нежелательной организации может повлечь за собой уголовную отвественность. Максимальное наказание – лишение на свободы на срок до 6 лет.
2021-06-21T22:04:29+03:00
2021-06-21T22:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 21 июня 2021
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