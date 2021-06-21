Обязательную вакцинацию населения ввели еще в двух регионах России

Регионов, где власти вводят обязательную вакцинацию населения, становится все больше — список пополнился Кубанью и Новогородской областью.

В Краснодарский край прививаться обяжут в первую очередь тех, кто работает с людьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация не оставляет властям Кубани выбора. В Нижегородской области также начнут прививать сотрудников сфер услуг, здравоохранения и образования. В Новгородской области власти пошли по иному пути. Там обязательную вакцинацию планируют ввести только с октября, но при этом справки о прививках или перенесенной болезни к этому времени станут для жителей региона своеобразным «пропуском на работу» — остальные должны будут за свой счет или за счет работодателей раз в неделю сдавать ПЦР. О вероятном введении обязательной вакцинации заявили и в Свердловской области. Всего регионов, которые пошли на эту меру уже около 15.

Между тем за людей, не желающих привиться, вступилась уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова, она считает такие методы стимулирования темпов вакцинации нечестными.

С самого начала эпидемии российские власти утверждали, что вакцинация может быть только добровольной, однако из-за третьей волны эпидемии, которая охватила страну на фоне низких темпов прививочной кампании, им пришлось изменит позицию.

Ранее в Министерстве труда подтвердили, что отказавшихся от обязательной вакцинации без уважительной причины сотрудников можно отстранять от работы без сохранения зарплаты