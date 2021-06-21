Новые санкции Запада против Белоруссии очень чувствительны для режима Лукашенко – политолог

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии, а также против 5 ведомств и организаций.

«Эти меры будут очень чувствительны для режима Лукашенко. Я думаю, это не последний пакет. Анонсируют, что до конца недели будут приняты более жесткие секторальные санкции, которые затронут ключевые отрасли белорусской экономики и тем самым практически закроют экспорт продукции нефтехимической отрасли, возможно, калийных удобрений и других товаров, которые Белоруссия отправляла в Европу за валюту», — отметил эксперт.

По словам Болкунца, «это давление будет иметь серьезные последствия и отразится на экономической стабильности Белоруссии и благосостоянии населения». «Потому что одна из целей — это достичь разрешения политического кризиса путем внешнего давления. А внешнее давление может повлечь за собой внутреннее», — уточнил он.

Болкунец обратил внимание, «что эти санкции затрагивают и интересы российского бизнеса». «Попадание Михаила Гуцериева в список говорит о том, что теперь работа с Лукашенко для российской политической элиты и бизнеса становится токсичной. Предполагаю, что российские инвесторы будут сворачивать контакты с белорусскими компаниями», — считает эксперт.

Болкунец не исключил, что Лукашенко может предпринять ответные меры в отношении европейского бизнеса. «Думаю, что часть компаний будет из страны изгнана. Он может также угрожать устроить диверсию на белорусской атомной станции. От Лукашенко можно ожидать чего угодно, потому что он находится в очень уязвимом положении и готов пойти абсолютно на любые меры», — заключил эксперт.