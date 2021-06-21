Z Архив новостей новости
5 7 6 3230
Эксклюзив Эха 22:03, 21 июня 2021

Новые санкции Запада против Белоруссии очень чувствительны для режима Лукашенко – политолог

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии, а также против 5 ведомств и организаций.
«Эти меры будут очень чувствительны для режима Лукашенко. Я думаю, это не последний пакет. Анонсируют, что до конца недели будут приняты более жесткие секторальные санкции, которые затронут ключевые отрасли белорусской экономики и тем самым практически закроют экспорт продукции нефтехимической отрасли, возможно, калийных удобрений и других товаров, которые Белоруссия отправляла в Европу за валюту», — отметил эксперт.
По словам Болкунца, «это давление будет иметь серьезные последствия и отразится на экономической стабильности Белоруссии и благосостоянии населения». «Потому что одна из целей — это достичь разрешения политического кризиса путем внешнего давления. А внешнее давление может повлечь за собой внутреннее», — уточнил он.
Болкунец обратил внимание, «что эти санкции затрагивают и интересы российского бизнеса». «Попадание Михаила Гуцериева в список говорит о том, что теперь работа с Лукашенко для российской политической элиты и бизнеса становится токсичной. Предполагаю, что российские инвесторы будут сворачивать контакты с белорусскими компаниями», — считает эксперт.
Болкунец не исключил, что Лукашенко может предпринять ответные меры в отношении европейского бизнеса. «Думаю, что часть компаний будет из страны изгнана. Он может также угрожать устроить диверсию на белорусской атомной станции. От Лукашенко можно ожидать чего угодно, потому что он находится в очень уязвимом положении и готов пойти абсолютно на любые меры», — заключил эксперт.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 82 6 9087 20.06
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 121 6 19839 18.06
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Пушкин и Путин — оба на «Пу» Собственно, Владимир Путин борется сейчас не за выборы в Думу, не с Навальным, не с Байденом даже – он борется именно за место в истории! И что же мы видим?..

5 112 6 19453 17:53
Блоги

+ В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест Некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах в коридоре…

5 101 6 17951 09:49
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Человек-телевизор. Памяти Анатолия Лысенко Если бы я не увидел «Взгляда», который придумал Лысенко со товарищи, то, кто знает, может, и сейчас бы лежал на продавленных пружинах с книжкой фантастики в руках. С книжкой, где описываются чьи-то свершения, но не твои…

5 31 6 6752 09:40
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Американские идеологи изобличили сами себя Вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 133 6 29717 20.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 312 6 74084 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9382 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 351 6 89017 18.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9491 16.06
Новости

Роскомнадзор требует завтра отменить развлекательные передачи на телевидении и радио В ведомстве отметили, что в связи с указом президента от 1996 года, 22 июня это День памяти и скорби, когда вспоминают начало Великой Отечественной войны…

5 26 6 6886
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 348 6 93148 15.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 20726 15.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 62 6 18442 16.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10866 16.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 41 6 13222 17.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Столичные власти, утверждают источники газеты «Коммерсантъ», готовятся ввести новые ограничения в Москве Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом за последние две недели

5 3 6 26376
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 30 6 92193 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 62 6 18415 16.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 281 6 223775 19.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Будущее стало документально предсказуемым благодаря съезду «Единой России». Мы понимаем условность этого названия…

5 54 6 80898 05:40
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9159082
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4943817

Сегодня в эфире