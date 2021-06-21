Дональду Трампу, по сведениям портала «Аксиос», будут посвящены еще 17 книг

Бывший президент США после ухода из Белого дома принял в своем поместье во Флориде каждого автора. В среднем, они говорили по полтора часа под запись. Помощники политика признают, что в большинстве будущих книг будет дана в лучшем случае смешанная характеристика его действий.
2021-06-21T21:31:37+03:00
2021-06-21T21:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 21 июня 2021
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