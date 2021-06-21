Сборная Нидерландов разгромила команду Северной Македонии

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:0. Голландцы лидируют в своей группе. На втором месте – Австрия, которая в параллельном матче сегодня обыграла Украины — 1:0. Украинцы на третьем месте в группе. На последнем Северная Македония. Через час начнется матч в Копенгагене Россия-Дания.