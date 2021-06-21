Никол Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Премьер-министр сказал на митинге своих сторонников, что народ дал ему мандат на установку диктатуры закона, передает ТАСС. На прошедших накануне парламентских выборах партия Пашиняна победила с результатом в 54%. Второе и третье места заняли блоки бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они отказались признавать результаты выборов.
2021-06-21T21:03:28+03:00
2021-06-21T21:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 21 июня 2021
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