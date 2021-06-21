Никол Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Премьер-министр сказал на митинге своих сторонников, что народ дал ему мандат на установку диктатуры закона, передает ТАСС. На прошедших накануне парламентских выборах партия Пашиняна победила с результатом в 54%. Второе и третье места заняли блоки бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они отказались признавать результаты выборов.