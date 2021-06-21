Роддом в Балашихе начал прием пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Подмосковья

Там размещены 250 коек, передает Интерфакс. Еще почти полторы тысячи коек в ковидном госпитале в парке «Патриот», который сегодня должен возобновить работу. Ранее власти региона сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией и вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию отдельный групп населения.
2021-06-21T20:31:22+03:00
2021-06-21T20:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 21 июня 2021
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