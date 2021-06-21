Роддом в Балашихе начал прием пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Подмосковья

Там размещены 250 коек, передает Интерфакс. Еще почти полторы тысячи коек в ковидном госпитале в парке «Патриот», который сегодня должен возобновить работу. Ранее власти региона сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией и вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию отдельный групп населения.