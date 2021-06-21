Компания Facebook сообщила о запуске в США аудиосервиса, аналогичного соцсети Clubhouse

Но в отличие от этого сервиса, создавать виртуальные комнаты для голосового общения смогут не все пользователи, а только те, кого выберет администрация «Фейсбука». Предполагается, что это будут знаменитости, политики, общественные деятели и эксперты, передает ТАСС.