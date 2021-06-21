Компания Facebook сообщила о запуске в США аудиосервиса, аналогичного соцсети Clubhouse

Но в отличие от этого сервиса, создавать виртуальные комнаты для голосового общения смогут не все пользователи, а только те, кого выберет администрация «Фейсбука». Предполагается, что это будут знаменитости, политики, общественные деятели и эксперты, передает ТАСС.
2021-06-21T20:03:08+03:00
2021-06-21T20:03:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858664-echo.html
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 21 июня 2021
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